Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.
Зокрема, упродовж перших двох років роботи (листопад 2014-листопад 2016 р.) народними депутатами VIII скликання було прийнято 573 закони. Народні депутати ВР IX скликання ухвалили за цей же час дещо менше законодавчих актів – 552.
Також депутати VIII скликання зареєстрували більше законопроєктів – 7,3 тис. У депутатів IX скликання – 5,6 тис. Водночас, упродовж перших двох років роботи у ВР VIII скликання відбулося 246 пленарних засідань, ВР IX скликання – 212 засідань.
“Так званий “турборежим“ виявився лише широко розрекламованою піар-кампанією і не призвів до суттєвих змін в роботі Верховної Ради. Кількісні показники діяльності ВР VIII і IX скликань є однаковими, а часто й нижчими у порівнянні із попереднім Парламентом. При цьому у Парламенті залишилися старі проблеми на кштал реєстрації значної кількості законодавчого спаму, ухвалення законопроєктів без повноцінного обговорення та нераціонального планування законодавчої роботи. В цілому монобільшості не вдалося забезпечити більш ефективну роботу Верховної Ради, попри наявність відповідних можливостей“, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
- Протягом двох років роботи Верховної Ради України нинішнього, IX скликання, кожен п’ятий народний депутат від пропрезидентської політсили “Слуга народу” став фігурантом гучного публічного скандалу.