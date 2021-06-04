Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні заслухає під час години запитань до уряду доповідь міністра соціальної політики Марини Лазебної.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Тема доповіді – про виконання урядом постанови Верховної Ради “Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист дитини в Україні”.

Після цього депутати розглянуть у другому читанні президентський законопроєкт №5153 про податкову амністію капіталів.

Крім того, планується розглянути ще низку законопроєктів у другому читанні, зокрема:

• “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення” (№4107);

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ресторанного господарства)” (№2136);

• “Про внесення змін до розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової агресії на сході України” (№5010).

Також планується розглянути у другому читанні два законопроєкти про оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

У першому читанні заплановані до розгляду законопроєкти:

• “Про внесення змін до статті 16 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо застосування відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом” (№5250);

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням” (№3563);

• “Про внесення змін до закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” (щодо ліцензування суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво спирту етилового)” (№3906).