Верховна Рада України ухвалила сьогодні в першому читанні законопроєкт, який підвищує ліміт для безмитних міжнародних посилок зі 100 до 150 євро.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4278 проголосували 346 народних депутатів.

Метою документа є “вдосконалення, здешевлення та підвищення ефективності здійснення адміністрування податку на додану вартість щодо операцій із ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”.

Згідно із законопроєктом, ліміт на міжнародні відправлення без оподаткування збільшиться зі 100 до 150 євро (наприклад, на замовлення з іноземних інтернет-магазинів).

Оподатковуватиметься лише частина вартості, що перевищує ліміт. Наприклад, якщо товари в посилці коштуватимуть 200 євро, то ПДВ буде сплачуватися лише з 50 євро.

Відповідальними за нарахування та сплату ПДВ, якщо товар приходить в Україну через поштові служби, будуть оператори поштового зв’язку.

Сплата ПДВ, нарахованого у тимчасовому реєстрі, здійснюється протягом 30 днів з дати його оформлення з одночасним поданням додаткового реєстру (додаткових реєстрів) з урахуванням курсу валют, чинного на дату подання такого тимчасового реєстру.

Варто зазначити, що в 2019 році ліміт на безподаткове пересилання міжнародних відправлень зменшили до 100 євро. За товари вартістю понад цю суму потрібно було сплатити 20% ПДВ та 10% мита.

У разі, якщо законопроєкт № 4278 ухвалять у другому читанні та в цілому, українці зможуть купувати товари до 150 євро без сплати податку у закордонних інтернет-продавців (наприклад, у таких, як Alibaba, AliExpress, Amazon і eBay).