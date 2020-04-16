Народні депутати Верховної Ради України сьогодні на позачерговому засіданні схвалили за основу законопроєкт № 2654 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж шляхом посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за їх пошкодження.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, відповідне рішення підтримали 315 нардепів.

Документом пропонується викласти у новій редакції статтю 360 Кримінального кодексу України “Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі”, якою передбачити кримінальну відповідальність за умисне пошкодження чи руйнування телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг.

Зазначається, що проєктом закону передбачене покарання штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 тис. грн) або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується викласти у новій редакції статтю 147 “Порушення правил охорони телекомунікаційних мереж” передбачивши відповідальність за порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо воно не викликало припинення надання телекомунікаційних послуг – у вигляді накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн) і на посадових осіб – у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 6800 грн).