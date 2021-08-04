Радника колишнього президента Франції Франсуа Міттерана, економіста Жака Атталі розкритикували ЗМІ та користувачі соцмереж за фразу, якої він ніколи не казав і не писав.

Про це повідомляє французьке інформаційне агентство AFP.

Зокрема, у соцмережах активно поширюють скриншот статті, в якій буцімто цитують Атталі.

“Щеплення – це спосіб очищення суспільства від старих, хворих, боягузливих і дурних. У майбутньому йтиметься про пошук способу скорочення популяції. Почнемо зі старих, які дорого обходяться суспільству. Потім слабких, які не приносять користі суспільству, і, нарешті, дурних. Евтаназія націлена на ці три групи… Тому ми спровокуємо пандемію, спрямовану на конкретних людей”, – йдеться у цій заяві.

Люди, які поширюють це, стверджують, що ці слова взяті з книги “Майбутнє життя” (“L’avenir de la vie”), опублікованої в далекому 1981 році. Її написав журналіст Мішель Саломон на основі низки інтерв’ю з Атталі.

Книга з такою назвою дійсно існує, але такої цитати у ній нема. Видавець “Seghers” надіслав фактчекерам AFP уривок з книги, який буцімто цитують. Фахівці не знайшли там згадки про заплановане скорочення населення за допомогою пандемії.

Атталі лише говорив про те, що люди, старші за 60 років обходяться суспільству дорожче, оскільки виробляють менше.

“З точки зору суспільства, значно краще, щоб людська машина різко зупинилася, а не поступово псувалася”, – Саломон цитає Атталі.

На цьому цитата закінчується.

Атталі також каже, що, на його думку, в майбутньому людство не ставитиме собі за мету продовження життя за будь-яку ціну. Натомість зосередить увагу на якості відведеного природою нам життя.

У скриншоті фейкової статті, що поширюють у мережі, також змінили його заяву щодо евтаназії. Насправді Атталі таке не говорив, а Саломон – не писав.

У книзі є заява радника експрезидента Франції про евтаназію, але вона виглядає так:

“Евтаназія буде одним із найважливіших інструментів нашого майбутнього суспільства. З точки зору соціалістичної логіки, самогубство – це фундаментальне право людини. Тому прямий чи непрямий суїцид – абсолютна цінність такого суспільства. Натомість у капіталістичному суспільстві стануть звичною практикою своєрідні машини для переривання життя, якщо воно надто нестерпне або дороге”.

До речі, раніше медичний журнал звинуватив Атталі у підтримці евтаназії літніх людей. Тоді француз звернувся до суду з позовом про наклеп й виграв справу.