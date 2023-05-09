За повідомленням НЕК "Укренерго", ракетні обстріли росіян пізно ввечері 8 травня та під ранок 9 травня, не завдали покшоджень енергетичній системі України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, вечірня та сьогоднішня ранкова ракетні атаки росіян не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам.

Однак через обстріли росіян є пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорозькій та Херсонській областях.

Зокрема, на Чернігівщині внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення.

Сьогодні вранці на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено. Енергетики працюють над відновленням.

На даний час виробництво електроенергії повністю покриває споживання. Завдяки водопіллю, яке все ще триває, гідроелектростанції продовжують активну роботу упродовж всієї доби. Також сезонно посилено працюють вітрові та сонячні електростанції.

Продовжується експорт електроенергії в Молдову та Польщу. Імпорт в Україну відсутній.

На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи.

У пріоритеті – відновлення рівня надійності енергопостачання споживачів, що потребує значних ресурсів та часу. Тому просимо, за можливості, переносити використання техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово. Це дозволить рівномірніше розподіляти навантаження та полегшить балансування енергосистеми.