Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. З вересня минулого року енергетичні підприємства “ДТЕК Енерго” були атаковані вже 32 рази.

Зазначимо, що в ніч з 3 на 4 травня, внаслідок обстрілів російських загарбників ця теплоелектростанція вже зазнавала пошкоджень.

Нагадаємо, що вночі 4 травня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту генерації у Донецькій області. Пошкоджено також лінії електропередач, внаслідок чого відбулось знеструмлення понад 100 000 споживачів.

За даними Міненерго, загалом від початку повномасштабної російської агресії загинули 119 працівників енергетичних підприємств, понад 300 – зазнали поранень.