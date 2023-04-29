Про це йдеться у Twitter Сполученого Королівства.

У ніч на 28 квітня, вперше з початку березня 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України.

Попри те, що більшість ракет – 21 з 23 випущених – були збиті силами ППО, все ж унаслідок обстрілу загинуло щонайменше 25 осіб, з яких 5 дітей.

Британські розвідники зауважили, що цей обстріл України свідчить про те, що окупанти вирішили відмовитись від далекобійних ударів. Також фахівці зазначили, що під час цього ракетного обстрілу РФ випустила значно менше ракет, аніж під час обстрілів взимку і навряд чи ці удари були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України.

“Існує реалістична можливість того, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи та військові постачання, нещодавно надані Україні”, – зауважили експерти.

У розвідці резюмували, що Росія використовує неефективний процес націлювання і віддає пріоритет передбачуваній військовій необхідності перед запобіганням супутнім втратам, включаючи загибель мирних жителів.