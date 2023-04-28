За словами Президента України Володимира Зеленського тільки "абсолютне зло" здатне завдавати ударів по мирних містах, чинячи терор, прикладок якого стали обстріли 28 квітня.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський нагадав, що станом на вечір 28 квітня відомо вже про 23 загиблих внаслідок ракетного удару по Умані. Серед них — четверо дітей.

Він запевнив, що всім, хто був врятований, мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепило вибуховою хвилею надається необхідна допомога.

“Мої співчуття рідним і близьким. Я дякую кожному і кожній, хто взяв участь у рятувальній операції та підтримує врятованих людей”, — додав президент.

Зеленський наголосив, що тільки “абсолютне зло” може вдарити по місто яке відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів.

Також він розповів, що на Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару загинули дві українки. Йдеться про мати та донька.

“Ольга — 1992 рік народження, і Вероніка — 2020 рік народження. Ще й трьох років цій дитині не виповнилось! Вічна пам’ять. Співчуття родині, співчуття близьким”, — йдеться у зверненні.

Протягом дня Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет — 21 із 23.

ДОВІДКА. Вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.