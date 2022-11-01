Про це повідомляє “Кавказ. Реалії” з посиланням на слова Кадирова під час зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР “Ахмат”.

“Зараз почнуться повістки, і якщо він [військовослужбовець] вже буде в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх, чеченців. Інакше тебе кудись відвезуть, у якусь дивізію, бригаду, а родичі не знатимуть, де ти перебуваєш”, — сказав Кадиров, звертаючись до бійців загону чеченською мовою.

Зауважимо, що 22 вересня Кадиров на нараді з оперативним штабом з проведення так званої “спеціальної військової операції” заявив, що в республіці мобілізація не проводитиметься. Його слова транслював місцевий канал. Він пояснив це тим, що протягом війни в Україні республіка нібито “перевиконала план”.

Однак вже за кілька днів пресекретар Кадирова Ільман Вахідов зазначив, що повідомлення про скасування в Чечні мобілізації були поширені “опозиційно налаштованими виданнями та Telegram-каналами”.