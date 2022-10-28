Про це повідомляє “РИА Новости”.

За його словами, на війну нібито призвали та направили до військ 1,3 тисячі представників органів влади, 27 тисяч підприємців, а також 13 тисяч осіб прийшли добровольцями.

Середній вік мобілізованих росіян, як зазначив голова міноборони РФ, складає 35 років.

Шойгу зауважив, що наразі 82 тисяч осіб після навчання направили до району так званої “спецоперації”, з них 41 тисяча діє у складі підрозділів, ще 218 тисяч проходять підготовку на полігонах.

ДОВІДКА: Минулого місяця президент РФ Володимир Путін наказав провести часткову мобілізацію в Росії. Відтак міністр оборони Кремля Сергій Шойгу заявив, що Росія мобілізує 300 000 резервістів для підтримки своєї військової кампанії.

Це була перша мобілізація у Росії з часів Другої світової війни. За словами Путіна, додаткова сила потрібна, щоби виграти війну не лише проти України, але й проти її західних “спонсорів”.

Однак з того часу продовжують надходити повідомлення про те, що й чоловіків без військового вишколу відправляють служити в російську армію.