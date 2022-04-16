Про це Кличко заявив в етері телемарафону UAразом.
За словами очільника столиці, внаслідок ракетного обстрілу Києва загинула одна особа, а ще декілька отримали поранення і були ушпиталені. Наразі медики борються за життя поранених.
Як зауважив Віталій Кличко, не таємниця, що декілька днів тому один із генералів РФ анонсував атаки по українських містах, зокрема і по Києву.
“Сьогодні зранку ми відчули ці обіцянки. Попри те, що наша ППО працює, що наші військові нас захищають, були вибухи у Дарницькому районі”.
- Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що українська столиця знову опинилась під обстрілами російських загарбників: під ранок 16 квітня вибухи пролунали у Дарницькому районі.