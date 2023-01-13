Про це повідомляє Associated Press.

Ймовірною причиною смерті називають зупинку серця. Ліза знепритомніла у своєму будинку в Каліфорнії.

До жінки прибули парамедики, визнавши, що Преслі мала ознаки життя. Згодом їй надали першу допомогу, доправивши в найближчу лікарню.

Мати Лізи підтвердила журналістам з Associated Press інформацію про смерть доньки.

“З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза Марі покинула нас. Вона була найбільш пристрасною, сильною і люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала”, — зазначила Прісцилла.

ДОВІДКА. Ліза Марі Преслі — американська співачка, яка народилася в шлюбі співака Елвіса Преслі та акторки Прісцилли Преслі. Вона була їх єдиною донькою.