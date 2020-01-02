Про це повідомляє видання The Hill.
В ході опитування 37% зареєстрованих виборців назвали розслідування відносин Трампа з Україною найважливішою політичною новиною року з восьми можливих.
Ситуація на кордоні США і Мексики стала другою за популярністю новиною – 15%.
Ще 13% назвали спецрозслідування Роберта Мюллера щодо впливу Росії на кампанію Трампа на виборах 2016 року.
25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.
Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.
Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.
- Нагадаємо 9 грудня о Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа. Він звинувачується в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.
- Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував в соцмережах на пред’явлені йому звинувачення в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу, назвавши те, що відбувається, “смішним” та “полюванням на відьом”.