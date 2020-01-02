Згідно з новим опитуванням Hill-HarrisX, опублікованому у середу, розслідування імпічменту під керівництвом демократів щодо президента Дональда Трампа очолює список найважливіших подій 2019 року.

Про це повідомляє видання The Hill.

В ході опитування 37% зареєстрованих виборців назвали розслідування відносин Трампа з Україною найважливішою політичною новиною року з восьми можливих.

Ситуація на кордоні США і Мексики стала другою за популярністю новиною – 15%.

Ще 13% назвали спецрозслідування Роберта Мюллера щодо впливу Росії на кампанію Трампа на виборах 2016 року.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.