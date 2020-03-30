Про це Чернєв повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Розгляд закону про банки в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заблоковано. Кворуму немає”, – написав він.
Також депутат уточнив, що засідання було перенесено на 13:00.
Водночас Чернєв написав список депутатів, які не прийшли на засідання комітету:
Абрамович І.О. (ОПЗЖ)
Холодов А.І. (СН)
Палиця І.П. (За майбутнє)
Ніколаєнко А.І. (Батьківщина)
Рєпіна Е.А. (СН)
Герега О.В. (За майбутнє)
Леонов О.О. (СН)
Устенко О.О. (СН)
Володіна Д.А. (СН)
Козак Т.Р. (ОПЗЖ)
Кулініч О.І. (Довіра)
Ляшенко А.О. (СН)
Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
Южаніна Н.П. (ЄС)
Васильченко Г.І. (Голос)
Також депутат Чернєв підтвердив #Буквам, що на засіданні комітету мав бути розглянутий закон про банки (“антиколомойский“ закон) для виконання вимог МВФ.
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