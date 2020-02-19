На записі, оприлюдненому в Telegram-каналі “Трубу прорвало”, вони обговорюють необхідність притягти до відповідальності всіх, хто “розстрілював” міліціонерів на Майдані під час Революції гідності.

Зустріч відбулася 16 серпня.

Андрія Курісь називають “людиною Портнова”, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича.

Труба: на вашу думку, шо робити з Майданівськими справами? Варіантів є два: перший варіант – це суто справи, які торкаються Майдану, залишити в відділі Генеральної прокуратури.

Курись: це треба змінити в частині, закон який-небудь, прописати …

Труба: перехідні, напевне, положення. Або якщо передавати їх сюди вирішити питання з переходом слідчих.

Курись: Треба ще дивитися, хто там слідчий. Хто там розслідує ці справи. Якщо вам передадуть зараз Горбатюка, що ви будете з ним робити?

Труба: Ніколи.

Курись: Але, якщо у нас є закон про амністію однієї сторони, по ідеї, для того щоб вирівняти у нас все, треба прийняти закон про амністію з іншого боку. Або скасувати той закон і тоді притягати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів. Правильно? Інакше я не знаю, яким чином. Тобто, ми розслідуємо одну частину, а іншу частину … Скільки у нас загинуло міліціонерів? Під сорок осіб.

Труба: так, десь так.

Курись: І плюс ми знаємо, хто стояв за цим всім … Теж, мені здається, це буде якась політична воля, як у нас багато останнім часом вирішується.