Про це на засіданні погоджувальної ради заявив голова Парламенту Дмитро Разумков.

“У вівторок планується до розгляду законопроєкт Про Державний бюджет України. Хотів би подякувати Кабінету Міністрів, який вчасно і в рамках чинного законодавства фактично 15 вересня вніс цей законопроект до ВР. Також хочу подякувати комітету, який опрацьовує документ”, – сказав Разумков.

Разумков зазначив, що проєкту держбюджету буде приділено “багато уваги”.

“Ми не можемо собі дозволити зволікати. Ми з вами вже двічі відійшли від ганебної практики “бюджетних” ночей або “бюджету під ялинку”. Тому сподіваюся, і цього разу разом із Урядом ми зможемо сформувати якісний фінансовий документ, за яким буде жити вся держава наступного року”, – сказав Дмитро Разумков.