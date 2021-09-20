Законопроєкти №5600 та №5599 внесли до порядку денного Верховної Ради. Їх розглядатимуть у другому читанні цього тижня.

Про це йшлося на погоджувальній раді Парламенту.

Законопроєкт №5600 (проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень) підвищує податки в Україні (приблизно на 30 млрд гривень за рік).

Законопроєкт №5599 (проект закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) встановлює обмеження на діяльність українських громадян, які будуть визнані олігархами.

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Крім того, до порядку денного поточного пленарного тижня включено проєкти законів №5851 “Про внесення зміни до статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операції” щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду”, №5852 “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України”, №5853 “про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації”.

Нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що при розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.

20 травня Володимир Зеленський на своїй підсумковій пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.

Законопроект №5599 був поданий в Раду президентом на початку червня. Рада схвалила його у першому читанні 1 липня.