Уряди в усьому світі уважно стежать за внутрішнім російським протистоянням між ватажком ПВК "Вагнер" Пригожиним з військово-політичним керівництвом РФ.

Джерело: Aljazeera

Президент США Джо Байден був поінформований про ситуацію в Росії та “буде консультуватися з союзниками та партнерами щодо цих подій”.

“Розмовляв сьогодні з міністрами закордонних справ Великої сімки та Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, щоб обговорити поточну ситуацію в Росії. Сполучені Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з союзниками та партнерами в міру розвитку ситуації”, – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав “усі сторони бути відповідальними та захищати цивільних осіб”.

Міністерство оборони країни додало, що “найближчими годинами лояльність російських сил безпеки та особливо російської Національної гвардії, буде ключовою для розвитку цієї кризи”.

“Це є найбільш серйозним викликом російській державі за останній час”, — йдеться в повідомленні.

У заяві також повідомили, що “подальші підрозділи Вагнера рухалися на північ через Воронезьку область, напевно, прагнучи дістатися до Москви”.

Голова Європейської ради Шарль Мішель написав, що ЄС “стежить за розвитком ситуації в Росії”. А також додав, що “це явно внутрішня проблема Росії. Наша підтримка України непохитна”.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що “Естонія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії та обмінюється інформацією з союзниками. Можу запевнити, що прямої загрози для нашої країни немає. Посилено охорону кордону. Я також закликаю наших людей не їздити в жодну частину Росії”.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс сказав, що “протягом 100 років литовці жили на межі жорстокої бандократії Москви, знаючи, що наступний хаотичний крах – лише питання часу. Ми не відволікаємось. Ми чітко бачимо в хаосі. Мета, як завжди, – перемога і справедливість для України. Настав час”.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс завив:

“Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії та обмінюється інформацією з союзниками. Охорону кордону посилено, візи або в’їзд росіянам, які виїжджають з Росії, через поточні події розглядатися не будуть. Зараз немає прямої загрози для Латвії”.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав: “У зв’язку з ситуацією в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем’єр-міністром і міністерством оборони, а також із союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном ведеться на постійній основі”.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила:

“Громадянам Німеччини, які перебувають у Росії, обов’язково слід скористатися нашими адаптованими порадами щодо подорожей”. Міністерство також попросило своїх громадян уникати центру Москви.

Французький президент Еммануель Макрон “дуже уважно стежить за ситуацією”.

“Ми як і раніше зосереджені на підтримці України”.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що події, що відбуваються в Росії, показали, “як агресія проти України викликає нестабільність і всередині Росії”.

У заяві Ради Безпеки Республіки Білорусь йдеться, що країна залишається союзником Росії, а внутрішні суперечки є “подарунком колективному Заходу”.