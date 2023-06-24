Джерело: CNN
Перші прояви непокори керівника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина інколи оцінювалися як обман – спроба Путіна тримати своїх генералів у напруженому стані. Але те, що ми бачимо сьогодні – коли Путін змушений визнати, що Ростов-на-Дону, його головний військовий центр, знаходиться поза його контролем, – ставить під сумнів будь-яку думку про те, що цим керував Кремль.
Можливо, Пригожин мріяв підштовхнути Путіна до зміни керівництва міністерства оборони, яке керівник “Вагнера” публічно критикував протягом місяців. Але виступ Путіна в суботу, 24 червня, вранці перекреслив цю перспективу.
Пригожин може не виграти у цій битві та основи контролю Кремля можуть не зруйнуватися. Але Путін може робити ірраціональні вчинки, щоб довести свою силу.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував протистояння між ватажком ПВК “Вагнер” Пригожиним та військово-політичним керівництвом РФ й заявив, що час покласти край злу, яке всі боялися знищити.
- На тлі протистояння між ватажком ПВК “Вагнер” Пригожиним та військово-політичним керівництвом РФ, у ніч на 24 червня великі російські банки різко підвищили курс обміну валют. Мовиться зокрема про ВТБ, “Альфа-банк”, “Газпромбанк” та “МТС-банк”.
- Колони військової техніки приватної військової компанії “Вагнер” рухаються територією Липецької області РФ.