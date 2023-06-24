Повний контроль, який зберігав Путін весь час свого президентства руйнується за одну ніч через протистояння між ватажком ПВК "Вагнер" Пригожиним та військово-політичним керівництвом РФ.

Джерело: CNN

Перші прояви непокори керівника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина інколи оцінювалися як обман – спроба Путіна тримати своїх генералів у напруженому стані. Але те, що ми бачимо сьогодні – коли Путін змушений визнати, що Ростов-на-Дону, його головний військовий центр, знаходиться поза його контролем, – ставить під сумнів будь-яку думку про те, що цим керував Кремль.

Можливо, Пригожин мріяв підштовхнути Путіна до зміни керівництва міністерства оборони, яке керівник “Вагнера” публічно критикував протягом місяців. Але виступ Путіна в суботу, 24 червня, вранці перекреслив цю перспективу.

Пригожин може не виграти у цій битві та основи контролю Кремля можуть не зруйнуватися. Але Путін може робити ірраціональні вчинки, щоб довести свою силу.