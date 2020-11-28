Реальні наслідки: СБУ розсекретила дані про перепис населення після Голодоморів

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зазначається, що радянська влада різко відкидала будь-які звинувачення того, що вона влаштувала геноцид українського народу.
За результатами всесоюзного перепису населення 1937 року, в Україні проживало 29 мільйонів осіб. Водночас демографи очікували, що населення країни у цей час мало становити 35 млн жителів.
Керівника цього перепису населення розстріляли, побоюючись того, що цей чоловік розкриє дані.
Разом з ним розстріляли й Олімпія Квіткіна, який теж володів цими даними. Однак Квіткін не побоявся та розкрив суспільству демографічну картину після Голодоморів.
“Хоча той маловідомий Квіткін не побоявся написати правду: що колективізація призвела до вимирання людей, що найбільш активні та працездатні селяни тікають з колгоспів і ті розвалюються, а соціалізм “не улучшает, а удушает благосостяние широких масс населения”, – написали в СБУ.
Всі матеріали цієї справи СБУ зібрала у мініархіві, доступ до якого відкритий для кожного.
- У суботу, 28 листопада, в Україні відзначають День пам’яті жертв Голодоморів. Цього дня традиційно моляться за померлих, запалюють свічку пам’яті та згадують моторошні події штучного голоду в Україні. #Букви розповіли, як у Києві вшановували пам’ять жертв Голодоморів.