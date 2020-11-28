Реальні наслідки: СБУ розсекретила дані про перепис населення після Голодоморів

У суботу, 28 листопада, Служба безпеки України розсекретила архіви СРСР. У цих документах зафіксовані реальні демографічні наслідки Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що радянська влада різко відкидала будь-які звинувачення того, що вона влаштувала геноцид українського народу.

За результатами всесоюзного перепису населення 1937 року, в Україні проживало 29 мільйонів осіб. Водночас демографи очікували, що населення країни у цей час мало становити 35 млн жителів.

Керівника цього перепису населення розстріляли, побоюючись того, що цей чоловік розкриє дані.

Разом з ним розстріляли й Олімпія Квіткіна, який теж володів цими даними. Однак Квіткін не побоявся та розкрив суспільству демографічну картину після Голодоморів.

“Хоча той маловідомий Квіткін не побоявся написати правду: що колективізація призвела до вимирання людей, що найбільш активні та працездатні селяни тікають з колгоспів і ті розвалюються, а соціалізм “не улучшает, а удушает благосостяние широких масс населения”, – написали в СБУ.

Всі матеріали цієї справи СБУ зібрала у мініархіві, доступ до якого відкритий для кожного.