Covid-19 Україна

оновлено 29.11.2020 о 12:02

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Реальні наслідки: СБУ розсекретила дані про перепис населення після Голодоморів

У суботу, 28 листопада, Служба безпеки України розсекретила архіви СРСР. У цих документах зафіксовані реальні демографічні наслідки Голодомору 1932-33 років в Україні.

Субота, 28 листопада 2020, 19:39

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що радянська влада різко відкидала будь-які звинувачення того, що вона влаштувала геноцид українського народу.

За результатами всесоюзного перепису населення 1937 року, в Україні проживало 29 мільйонів осіб. Водночас демографи очікували, що населення країни у цей час мало становити  35 млн жителів.

Керівника цього перепису населення розстріляли, побоюючись того, що цей чоловік розкриє дані.

Разом з ним розстріляли й Олімпія Квіткіна, який теж володів цими даними. Однак Квіткін не побоявся та розкрив суспільству демографічну картину після Голодоморів.

“Хоча той маловідомий Квіткін не побоявся написати правду: що колективізація призвела до вимирання людей, що найбільш активні та працездатні селяни тікають з колгоспів і ті розвалюються, а соціалізм “не улучшает, а удушает благосостяние широких масс населения”, – написали в СБУ.

Всі матеріали цієї справи СБУ зібрала у мініархіві, доступ до якого відкритий для кожного.

  • У суботу, 28 листопада, в Україні відзначають День пам’яті жертв Голодоморів. Цього дня  традиційно моляться за померлих, запалюють свічку пам’яті та згадують моторошні події штучного голоду в Україні. #Букви розповіли, як у Києві вшановували пам’ять жертв Голодоморів.
Теги: документи, СБУ, геноцид, Голодомор

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