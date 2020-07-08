Головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що реальна кількість хворих на коронавірус в Україні може сягати 150 тисяч.

Про це він розповів в інтерв’ю ВВС Україна.

За словами Ляшка, моделювання Київської школи економіки показує, що в середньому коронавірус діагностують у 35% хворих. Таким чином реальна кількість хворих може перевищувати 150 тисяч.

На запитання, чи може Україна стати новим епіцентром спалаху коронавірусу в Європі, головний санлікар зазначив, що завжди є такі побоювання.

“Ми повинні розглядати та бути готові до найбільш песимістичних сценаріїв. Чи не боїмося? Боїмося. Чи готуємося? Готові. Але до стрімкого зростання кількості випадків ніхто не буде готовий”, – наголосив він.

Ляшко пояснив, що стрімке зростання нових випадків COVID-19 спричинить колапс системи охорони здоров’я.

“Впевнений, що влітку такого не може відбутися, оскільки виключені інші грипоподібні захворювання. Але якщо будемо нехтувати карантином, то будуть прогнози непередбачувані”, – додав він.