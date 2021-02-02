Відповідне листування депутатів потрапило в об’єктив фотокореспондента #Букв.
У кадрі можна побачити повідомлення керівника партії “ОПЗЖ” Вадима Рабіновича, який інформує, що у його корчмі відбудеться святковий обід.
Ймовірно, йдеться про корчму “У Рабіновича”, що розташована у закритому єврейському поселенні Анатевка за 30 км від Києва.
Нардеп інформує колег, що у меню будуть реберця молочного ягняти на грилі, курине філе “в соусі челендрон (ймовірно, мається на увазі чіліндрон — ред.) від найкращого італійського кухаря Києва”.
“Звісно, сардельки та овочі. Напої всі”, — підсумовує Рабінович.
- Про те, як відбувалося урочисте відкриття п’ятої сесії парламенту — у фоторепортажі #Букв.