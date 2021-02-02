2 лютого спікер парламенту Дмитро Разумков урочисто відкрив п'яту сесію Верховної Ради. Цю подію депутати "Опозиційної платформи — За життя" відсвяткували з розмахом.

Відповідне листування депутатів потрапило в об’єктив фотокореспондента #Букв.

У кадрі можна побачити повідомлення керівника партії “ОПЗЖ” Вадима Рабіновича, який інформує, що у його корчмі відбудеться святковий обід.

Ймовірно, йдеться про корчму “У Рабіновича”, що розташована у закритому єврейському поселенні Анатевка за 30 км від Києва.

Нардеп інформує колег, що у меню будуть реберця молочного ягняти на грилі, курине філе “в соусі челендрон (ймовірно, мається на увазі чіліндрон — ред.) від найкращого італійського кухаря Києва”.

“Звісно, сардельки та овочі. Напої всі”, — підсумовує Рабінович.