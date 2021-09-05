Соціальна мережа Reddit заблокувала сабреддіт NoNewNormal, який поширював дезінформацію про коронавірус, пандемію, вакцини та маски. Попередження отримали ще 54 спільноти.

Про це йдеться у блозі Reddit.

Повідомляється, що служба безпеки Reddit заблокувала сабреддіт NoNewNormal за агресивне поширення дезінформації про коронавірус й тимчасово обмежила діяльність ще 54 сабреддітів за тим же обвинуваченням.

Reddit також опублікував статистику за кількістю згадок контенту з дезінформацією за останній рік.

Платформа проаналізувала весь контент, пов’язаний з коронавірусом, й виділила з нього матеріали з інформацією, що не відповідає висновкам наукової спільноти. Для цього сайт шукав ключові слова і тематичні сабреддіти. Аналіз показав, що з середини минулого року і до липня поточного року обсяг дезінформувального контенту не змінювався. Стрімке зростання фейків почався з липня.

Збільшилася кількість звернень від користувачів зі скаргами на дезінформацію. Наразі Reddit отримує близько 2,5 тисячі скарг в день, в той час, як рік тому в день надходило близько 500 скарг.

Адміністратори Reddit зазначили, що в ході аналізу виявили у кількох сабреддітів з дезінформацією про коронавіруси аномальну активність. Учасники здійснювали цілеспрямовані регулярні вилазки в інші обговорення, найчастіше із загальноприйнятою інформацією про пандемії. Сабреддіт NoNewNormal зробив близько 80 вилазок за місяць. Адміністрація надіслала попередження з вимогою припинити вилазки, але цього не сталося. В результаті Reddit забанив NoNewNormal.

Нагадаємо, що раніше Reddit відмовлявся банити сабреддіти із подібними обговореннями. Однак користувачі надіслали платформі відкритий лист, у якому закликали боротися з дезінформацією щодо пандемії, оскільки вона може провокувати проблеми зі здоров’ям у користувачів та навіть смерть.

Адміністрація вирішила дослухатися до порад.