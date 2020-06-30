Про це пише The Verge.
Зазначається, що спільноти були заблоковані у зв’язку з “розпалюванням ненависті” в мережі.
За словами генерального директора Reddit Стіва Хаффмана, користувачі субреддіта r / The_Donald роками порушували правила сайту.
Видання зазначило, що в минулому році Reddit “помістив на карантин” цю спільноту через те, що в ньому розміщували контент, який спровокував насильство. Компанія не дозволяла постам на форумі потрапити на головну сторінку Reddit.
Крім того, сайт також заблокував групу, присвячену лівій подкастинговій групі Chapo Trap House і ще близько двох тисяч інших спільнот.
- Раніше платформа для онлайн-трансляцій Twitch заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа за прояви ненависті.