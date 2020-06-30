Популярний сайт Reddit після оновлення своєї політики по контенту заблокував співтовариство r / The_Donald, в якому спілкувалися прихильники президента США Дональда Трампа, а також ще близько двох тисяч інших спільнот.

Про це пише The Verge.

Зазначається, що спільноти були заблоковані у зв’язку з “розпалюванням ненависті” в мережі.

За словами генерального директора Reddit Стіва Хаффмана, користувачі субреддіта r / The_Donald роками порушували правила сайту.

Видання зазначило, що в минулому році Reddit “помістив на карантин” цю спільноту через те, що в ньому розміщували контент, який спровокував насильство. Компанія не дозволяла постам на форумі потрапити на головну сторінку Reddit.

Крім того, сайт також заблокував групу, присвячену лівій подкастинговій групі Chapo Trap House і ще близько двох тисяч інших спільнот.