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Регулятор ЄС визнав появу тромбів рідкісним побічним ефектом COVID-вакцини Johnson&Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) визнало, що побічним ефектом COVID-вакцини Janssen (Johnson&Johnson) може бути тромбоз.

Вівторок, 20 квітня 2021, 18:45

Про це повідомили у пресслужбі EMA.

Як сповіщалося раніше, представники Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США закликали лікарів і пацієнтів стежити за симптомами, які можуть вказувати на надзвичайно рідкісну, але серйозну форму тромбозу. 8 таких випадків було виявлено в США після щеплення вакциною Janssen компанії Johnson&Johnson. Це ставалося переважно із жінками, один випадок був летальний.

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У вівторок, 20 квітня, Комітет з питань безпеки (PRAC) розглянув ці випадків і вирішив додати попередження про появу незвичних тромбів з низьким рівнем тромбоцитів до інформації про препарат як дуже рідкісний побічний ефект вакцини.

“Усі випадки траплялися у людей віком до 60 років впродовж трьох тижнів після вакцинації, більшість — у жінок. На основі наявних зараз доказів конкретні фактори ризику не підтверджені. PRAC зазначив, що кров’яні згустки виникали здебільшого в незвичних місцях, таких як вени головного мозку та черевної порожнини, а також в артеріях, разом із низьким рівнем тромбоцитів у крові та іноді кровотечами. Розглянуті випадки були дуже схожими на випадки, що мали місце з вакциною COVID-19, розробленою компанією AstraZeneca”, — наголосили в EMA.

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Водночас регулятор заявив, що загальна користь вакцини Johnson&Johnson задля профілактики перевищує ризик побічних ефектів.

Хоча наразі замало даних щодо таких випадків, EMA має припущення щодо причин розвитку таких станів.

“Одне із правдоподібних пояснень поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів — імунна відповідь, яка призводить до стану, подібного до гепаринової тромбоцитопенії, який спостерігається іноді у пацієнтів, які отримують гепарин”, — йдеться в заяві.

Попри низький ризик виникнення цього побічного ефекту, ЕМА радить тим, хто отримав вакцину, уважно стежити за своїм станом та негайно звертатися по допомогу, якщо протягом трьох тижнів після вакцинації вакциною COVID-19 Janssen у них з’явилися такі симптоми:

  • задишка;
  • біль у грудях;
  • набряк ніг;
  • постійні болі в животі;
  • неврологічні симптоми, такі як сильні та постійні головні болі або затуманення зору;
  • крихітні плями крові під шкірою за місцем ін’єкції.

Раніше вчені компанії Johnson & Johnson заявили, що у них недостатньо даних про те, що їхня вакцина проти COVID-19 викликає тромби.

  • У Сполучених Штатах не збираються забороняти використання однодозової вакцини проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson після появи цих даних.
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