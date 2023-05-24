Джерело: Львівська міська рада.

“У цій війні Україна бореться за наші цінності, за права людини, за право бути вільними. Коли ми зустрілися на святкуванні 700-річчя Вільнюса, мер Львова розповів мені про проєкт UNBROKEN. Ця ідея запала мені в серце, і відтоді я ношу подарований браслет UNBROKEN не знімаючи. Я дуже радий, що ми будуємо таку співпрацю. Дякую вам, друзі”, – сказав Еггертссон.

Під час візиту делегація з Рейк’явіка оглянула також Національний реабілітаційний центр “Незламні” (UNBROKEN), та вшанувала пам’ять полеглих українських героїв на Личаківському цвинтарі, які віддали свої життя, захищаючи Україну від російських окупантів.

Відразу ж після офіційного підписання про партнерство між містами, компанія Össur (Ісландія), Львівська міська рада та Перше медичне об’єднання Львова підписали меморандум про співпрацю, який допоможе якомога більшій кількості людей отримати високоякісні протези, а медикам – переймати світовий та ділитися своїм досвідом протезування.

У відомстві зазначили, що на початку російського повномасштабного вторгнення міська рада Рейк’явіка висловила солідарність з Україною, засудивши дії РФ.

Крім того, Рейк’явік заморозив будь-які стосунки зі своїми містами-партнерами в Росії ще до початку повномасштабної війни, а у 2022 році – надіслав їм звернення із засудженням вторгнення в Україну. Також Рейк’явік розірвав договір про співпрацю з Москвою, який був підписаний у 2007 році.

Відтепер Львів має 22 міста-партнери у різних країнах світу: Баня-Лука, Будапешт, Вільнюс, Вінніпег, Вроцлав, Краків, Кутаїсі, Лодзь, Люблін, Перемишль, Пловдів, Рішон Ле-Ціон, Рочдейл, Ряшів, Тбілісі, Фрайбург, Ченду, Канни, Вюрцбург, Орхус, Пула-Пола та Рейк’явік.