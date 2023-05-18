Україна отримає польовий шпиталь від Ісландії

Джерело: прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір у Twitter.

“Усі партії в парламенті Ісландії об’єдналися щодо передачі Україні польового шпиталю”, – йдеться в дописі.

All parties in the Icelandic parliament have united in proposing that Iceland will give a field hospital to Ukraine. We remain committed to supporting the Ukrainian people: this gesture is a symbol of our continued solidarity. — Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) May 15, 2023

Посадовиця наголосила, що Ісландія, як і раніше, продовжує підтримувати український народ. І ця ініціатива є “символом їхньої незмінної солідарності”.

Зазначимо, що країни “Великої сімки” нададуть Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі більш ніж 5 мільярдів доларів.

“За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більш ніж 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією”, – зазначив очільник уряду України Денис Шмигаль.

А також додав, що також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років.

Крім того, Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Зокрема, додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія та Нідерланди.