Україна отримає польовий шпиталь від Ісландії

Джерело: прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір у Twitter.

“Усі партії в парламенті Ісландії об’єдналися щодо передачі Україні польового шпиталю”, – йдеться в дописі.

All parties in the Icelandic parliament have united in proposing that Iceland will give a field hospital to Ukraine. We remain committed to supporting the Ukrainian people: this gesture is a symbol of our continued solidarity.

— Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) May 15, 2023