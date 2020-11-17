У 2020 році Україна посіла 92 місце у світовому рейтингу добробуту. Серед країн Східної Європи показники України є найгіршими.

Про це повідомляє аналітична організація Legatum Institute.

Аналітики Legatum Institute оцінювали 167 країн. Аналізували рівень безпеки, особистої свободи, соціального капіталу, інвестиційного середовища, умов життя, системи охорони здоров’я, освіти, стан екології тощо.

За рік Україна дещо покращила свої позиції, адже у 2019 році наша країна посіла 96 місце у світі. У цьому році Україна зайняла 92-е місце у світовому рейтингу добробуту. Це на 4 позиції вище у порівнянні з минулим роком, проте є найгіршим показником серед країн Східної Європи.

У загальному рейтингу Україна розмістилася між Киргизстаном і Гаяною (Південна Америка), які на 90 та 91 місцях відповідно, та Сальвадором і Туреччиною (93 і 94 місця відповідно). Росія у рейтингу на 76 місці.

Експерти відзначили, що в Україні найгірша ситуація з безпекою, що обумовлено війною на Донбасі. Також Україна має проблеми з інвестиційним середовищем, системою охорони здоров’я і навколишнім середовищем. Найвищі оцінки Україні дали за системи освіти та управління, а також за умови життя. Також за останній період в Україні підвищився рівень толерантності до інших релігій.

Цьогорічними лідерами рейтингу є Швейцарія, Норвегія та Данія. Країнами із найнижчим рейтингом добробуту стали Центральноафриканська республіка та Південний Судан.

Автори рейтингу зазначають, що за останній рік на добробут країн сильно вплинула пандемія коронавірусу. Проте досягнутий у попередні роки прогрес допомагає країнам протистояти COVID-19, вважають аналітики.