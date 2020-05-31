Про це свідчать результати опитування “Левада-центру”.
Так, респондентам ставили запитання: “Назвіть 5-6 політиків, яким ви найбільше довіряєте?”.
Згідно з результатами опитування, Путін залишається на першому місці за рівнем довіри серед політиків в РФ. Водночас рівень довіри становить 25 %.
Для порівняння: у листопаді 2017 року Путіну довіряли 59 % росіян, у червні 2018 року – 48 %. У червні минулого року рівень довіри опустився до 40 %, а в квітні цього року – до 28 %.
Після Путіна в рейтингу довіри йде міністр оборони РФ Сергій Шойгу (14 %) і прем’єр-міністр Михайло Мішустін (11 %).
16 % опитаних росіян заявили, що не довіряють нікому, а 33 % вагалися з відповіддю.
Опитування проводилося 22 – 24 травня 2020 року репрезентативною вибіркою населення Росії об’ємом 1623 людини у віці від 18 років і старше. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI). Статистична похибка не перевищує 2,4 %.
- У квітні рейтинг схвалення президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму – до 59%. Про це йдеться в соцопитуванні “Левада-центру”.