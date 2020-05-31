Рейтинг довіри росіян до президента Росії Володимира Путіна опустився до 25 %.

Про це свідчать результати опитування “Левада-центру”.

Так, респондентам ставили запитання: “Назвіть 5-6 політиків, яким ви найбільше довіряєте?”.

Згідно з результатами опитування, Путін залишається на першому місці за рівнем довіри серед політиків в РФ. Водночас рівень довіри становить 25 %.

Для порівняння: у листопаді 2017 року Путіну довіряли 59 % росіян, у червні 2018 року – 48 %. У червні минулого року рівень довіри опустився до 40 %, а в квітні цього року – до 28 %.

Після Путіна в рейтингу довіри йде міністр оборони РФ Сергій Шойгу (14 %) і прем’єр-міністр Михайло Мішустін (11 %).

16 % опитаних росіян заявили, що не довіряють нікому, а 33 % вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося 22 – 24 травня 2020 року репрезентативною вибіркою населення Росії об’ємом 1623 людини у віці від 18 років і старше. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI). Статистична похибка не перевищує 2,4 %.