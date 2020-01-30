Рівень підтримки партії "Європейська солідарність" виріс в 1,5 рази, а у "Голоси" - просів більш, ніж на 50%.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного на замовлення видання “Oбозреватель”.

У той же час рейтинги “Слуги народу”, ОПЗЖ і “Батьківщини”, згідно з дослідженням, не змінилися в порівнянні з результатами на виборах до Верховної Ради 21 липня.

Так, опитування показало, що в разі, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, виборці, які мають намір піти на вибори і вже визначилися з вибором, швидше за все віддали б свій голос за:

45,4% – партію “Слуга народу”.

13,8% – за партію “Опозиційна платформа – За життя”.

12,3% – за партію “Європейська солідарність”.

8% – за ВО “Батьківщина”.

5,2% – за партію “Сила і честь”.

2,9% – за партію “Громадянська позиція”.

2,9% – за Радикальну партію Олега Ляшка.

2,5% – за партію “Голос”.

2,2% – за партію “Українська стратегія Гройсмана”.

1,6% – за ВО “Свобода”.

0,9% – за партію “Опозиційний блок”.

0,6% – за партію “Національний корпус”.

0,5% – за “Партію Шарія”.

1,1% – за інші партії.

У всіх макрорегіонах “Слуга народу” є лідером електоральних симпатій. У західному і центральному регіонах ІІ місце займає “Європейська солідарність”, а III – ВО “Батьківщина”. У східному і південному регіонах II показник має “Опозиційна платформа – За життя”.

В ході опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.