Про це свідчить опитування компанії SOCIS, проведене з 29 жовтня по 4 листопада 2021 року.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за партію “Слуга народу“ готові проголосувати 16,6% від усіх опитаних. У вересні рейтинг цієї політсили складав 19,2%, таким чином “слуги народу“ втратили 2,6 % електоральної підтримки.

За партію “Європейська Солідарність“ готові проголосувати 12,9% від усіх.

Водночас “Опозиційну платформу – За життя“ підтримали б 8,6%, “Батьківщину“ – 7,6%, “Силу і Честь“ – 4,6%, партію Дмитра Разумкова – 4,0%, партію “Наші“ – 3,7%. Інші партії мають значно меншу підтримку.

Крім того, більшість опитаних (27,7%) головною і реальною опозицією до нинішньої влади вважають “Європейську Солідарність“. ОПЗЖ назвали опозицією 21,4 % респондентів, “Батьківщину“ – 12,3%, “Голос“ – 3,1%.

Дослідження було проведе в період з 29 жовтня до 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.