Про це свідчать дані соціологічного опитування компанії SOCIS, проведеного з 29 жовтня по 4 листопада.

Зокрема, за Зеленського за жодних обставин не проголосують 29,3% опитаних українців.

Також 56,6% респондентів проти того, щоб Зеленський балотувався на другий термін. Лише 25,8% підтримують таке рішення. 8,9% вважають, що до наступних виборів ще багато часу, стільки ж (8,8%) відмовились від відповіді.

Крім того, на виборах президента за Володимира Зеленського готові голосувати 18,6% від усіх опитаних. За Петра Порошенка – 12,6%.

Суттєво відстають від лідерів Юрій Бойко (8,2%), Юлія Тимошенко (7,8%), Дмитро Разумков (4,5%), Євгеній Мураєв (4,0%). Інші кандидати мають значно меншу підтримку.

У порівнянні з вереснем 2021 року рейтинг Володимира Зеленського знизився майже на 7%.

У другому турі розрив між Зеленським та Порошенком у порівнянні з виборами у 2019 році скоротився з 49% до 8%. Якби вибори відбулися найближчої неділі, за Зеленського готові проголосувати 53,9% тих, хто визначився і піде голосувати, а за Порошенка 46,1%.

Нагадаємо, 21 квітня 2019 року у другому турі виборів Зеленський отримав 73,22% голосів, а Порошенко 24,45% голосів виборців.

Крім того, лише 18,8% опитаних вважають, що нинішня влада краща за попередню. 42,9% вважають, що вона нічим не відрізняється. 32,4% опитаних вважають, що нинішня влада гірша ніж попередня.

Також більша частина опитаних – 44,4% – вважає популізмом, щоб підвищити свій рейтинг серед людей, так звану деолігархізацію, оголошену Зеленським. 14,2% вважають, що це намагання Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами.

13,5% вірять, що це щире прагнення до справедливості. Ще 10,8 вважають, що це крок до успішної України. 9,4% застерігають, що це спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам.

Дослідження було проведе у період з 29 жовтня до 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.