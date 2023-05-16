Про це повідомляє АрміяInform.

“Ранок. Ще 40 хвилин тому повернувся з бойового завдання… Це був мій трьохсотий бойовий виліт. Якщо хтось думає, що цим можна пишатися, то ви помиляєтесь. Емоції зовсім інші… Кожного разу відчуваєш страх, кожного разу перед зльотом ти думаєш, чи провернешся цього разу, чи, можливо, це останній політ”, – поділився Ростислав Лазаренко.

За його словами, деякі і вильоти не хочеться згадувати. Проте вони приходять уві сні з бійцями, яких втратив у бою.

“Ніколи не забуду, як Даня Мурашко встиг прокричати “Я відвернув”, а вже за мить я побачив у дзеркало влучання ракети, ми летіли парою”, – згадує Лазаренко.

Також бували випадку, коли по його літаку російські окупанти відкривали вогонь буквально з усіх видів зброї під час знищення колон. Після повернення військовий зрозумів, що його Су-25 побитий настільки, що ремонту вже не підлягає.

“Очевидно, що нормальна людина тікала б від усього цього, але не ти. Ти маєш бути тут, маєш вести за собою в бій, бо там, на передку, на тебе чекають наші воїни, які тримають лінію оборони до останнього подиху, і вони теж хочуть жити, вони також втомилися від цієї війни, але вони стоять, і ми мусимо, бо за нашими спинами наші сім’ї, вся Україна і Український народ”, – наголосив Лазаренко.

Зазначимо, що льотчика Ростислава Лазаренка одним із перших було нагороджено Хрестом бойових заслуг, він лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів та кавалер ордена “За мужність” ІІІ ступеня.