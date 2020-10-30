Станом на 30 жовтня, в Україні новий рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і за кількістю летальних випадків.

Про це свідчать дані апарату РНБО.

Так, за добу в Україні підтвердили 8 тисяч 312 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Раніше був рекорд – 7517 випадків на добу.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (741 новий випадок), Харківській області (659 нових випадків), Хмельницької області (521 новий випадок), Одеській області (493 нові випадки), Донецькій області (466 нових випадків) і Львівській області (425 нових випадків).

При цьому, в країні одужали 3394 пацієнта, у яких раніше діагностували COVID-19.

Зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу. Так, внаслідок ускладнень, викликаних зараженням COVID-19, померли 173 українця.