Відомий американський репер 6ix9ine змушений був змінити місце проживання через те, що його зняла на відео сусідка.

Про це повідомляє DTF Magazine.

Уточнюється, що сусідка репера зняла його зі свого вікна на телефон на балконі будинку, вказавши геолокацію будинку репера на Лонг–Айленді.

При цьому репер виходив на балкон для того, щоб зробити знімки для свого нового треку.

Some girl in Long Island just told the whole world where 6ix9ine lives. She snitched on a snitch 🐀. pic.twitter.com/P1BJgCywH8 — NUFF (@nuffsaidny) May 9, 2020

Надалі адвокат репера Ленс Лаззаро заявив, що його підопічний змушений був переїхати на інше місце проживання “з міркувань безпеки“, оскільки побоюється переслідування з боку банди, проти якої давав свідчення в суді.

При цьому в федеральній службі безпеки схвалили нове місце домашнього арешту репера.

6ix9ine (справжнє ім’я Деніел Ернандес) – 23–річний репер з Брукліна. Дебютна платівка репера Dummy Boy вийшла 27 листопада, коли Текаші перебував у в’язниці. Він потрапив туди за звинуваченнями в розбої, збройні напади і замаху на вбивство. Репер визнав провину в скоєнні дев’яти злочинів і погодився співпрацювати з федеральними властями, завдяки чому суд скоротив йому термін.