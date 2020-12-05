У п’ятницю, 4 грудня, обраний президент США Джо Байден розповів, що планує скласти присягу на сходах Капітолію США. Однак церемонія його інавгурації, яка відбудеться 20 січня, носитиме більш віртуальний характер, враховуючи пандемію.

Про це повідомляє Business Insider.

За словами Байдена, концепція майбутньої інавгурації ще не до кінця сформована, проте подія носитиме більш образний характер, ніж попередні інавгурації.

Політик додав, що це буде схоже на Національну конвенцію про демократію 2020 року, яку транслювали онлайн через пандемію.

“Навряд чи буде мільйон людей, які пройдуть аж до Меморіалу Лінкольна. Я здогадуюсь, що не буде гігантського інавгураційного параду, але ви побачите багато віртуальної активності в штатах по всій Америці. Ми залучимо ще більше людей, ніж раніше”, – сказав Байден.

На відміну від Трампа, який розпочав каденцію із суперечок про величину натовпу на інавгурації, Байден попросив американців залишитися вдома.

У попередні роки люди зазвичай збиралися вздовж трав’янистої ділянки парку між Капітолієм США та Меморіалом Лінкольна. За кілька днів після церемонії Трампа у 2017 році його офіс сперечався щодо чисельності його натовпу, який, за більшістю оцінок, був меншим, ніж у 2009 році.

Під час своєї перевиборчої кампанії Трамп неодноразово критикував Байдена за те, що він не зібрав на своїх мітингах достатньо великих натовпів. У листопаді Обама різко розкритикував цю риторику Трампа та заявив, що він “одержимий” кількістю натовпу.

“Яка, до речі, його одержимість розміром натовпу? Це єдиний показник його успіху. Він все ще турбується про те, що його інавгураційний натовп менший за мій”, – сказав Обама.

Трамп поки не відповів, чи відвідає інавгурацію суперника. Хоча його попередники залюбки прибували до Білого дому, щоб привітати нового президента.

Байден заявив у п’ятницю, що його команда не доопрацювала плани на 20 січня.

“Але головне – захистити людей”, – сказав він.