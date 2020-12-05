Про це повідомляє Business Insider.
За словами Байдена, концепція майбутньої інавгурації ще не до кінця сформована, проте подія носитиме більш образний характер, ніж попередні інавгурації.
Політик додав, що це буде схоже на Національну конвенцію про демократію 2020 року, яку транслювали онлайн через пандемію.
“Навряд чи буде мільйон людей, які пройдуть аж до Меморіалу Лінкольна. Я здогадуюсь, що не буде гігантського інавгураційного параду, але ви побачите багато віртуальної активності в штатах по всій Америці. Ми залучимо ще більше людей, ніж раніше”, – сказав Байден.
На відміну від Трампа, який розпочав каденцію із суперечок про величину натовпу на інавгурації, Байден попросив американців залишитися вдома.
У попередні роки люди зазвичай збиралися вздовж трав’янистої ділянки парку між Капітолієм США та Меморіалом Лінкольна. За кілька днів після церемонії Трампа у 2017 році його офіс сперечався щодо чисельності його натовпу, який, за більшістю оцінок, був меншим, ніж у 2009 році.
Під час своєї перевиборчої кампанії Трамп неодноразово критикував Байдена за те, що він не зібрав на своїх мітингах достатньо великих натовпів. У листопаді Обама різко розкритикував цю риторику Трампа та заявив, що він “одержимий” кількістю натовпу.
“Яка, до речі, його одержимість розміром натовпу? Це єдиний показник його успіху. Він все ще турбується про те, що його інавгураційний натовп менший за мій”, – сказав Обама.
Трамп поки не відповів, чи відвідає інавгурацію суперника. Хоча його попередники залюбки прибували до Білого дому, щоб привітати нового президента.
Байден заявив у п’ятницю, що його команда не доопрацювала плани на 20 січня.
“Але головне – захистити людей”, – сказав він.
- У п’ятницю, 4 грудня, Каліфорнія засвідчила результати президентських виборів і призначила 55 виборників, які пообіцяли голосувати за демократа Джо Байдена, офіційно передавши йому більшість голосів. Це дозволить Байдену перемогти Трампа.
- Фінансовий менеджер з Північної Кароліни через суд намагається повернути $2,5 млн, які він пожертвував на боротьбу з “шахрайством” проти Дональда Трампа на виборах президента США.
- Як відомо, Дональд Трамп із самого початку відмовлявся визнавати свою поразку на президентських виборах і безпідставно стверджував про нібито фальсифікації та “шахрайство” при голосуванні. Водночас всі його зусилля через суди підтвердити свою нібито перемогу в деяких штатах виявляються марними.
- Днями Верховний суд штату Невада заявив про перемогу кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена. Влада Пенсільванії також затвердила перемогу Джо Байдена.
- Також Трамп розпорядився розпочати формальну процедуру передачі влади новій адміністрації, відмовившись при цьому визнати свою поразку.
- 27 листопада Трамп погодився залишити Білий дім, якщо колегія виборників проголосує за Байдена.