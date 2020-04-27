У центрі Києва в умовах карантину продовжує працювати ресторан депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, але тільки для обраних клієнтів.

Про це йдеться в новому випуску програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Журналісти зафіксували на відео, як в ресторан “Велюр” приїжджають гості і проводять там по кілька годин.

Зокрема, були помічені нардеп Антон Яценко, партнер олігарха Ігоря Коломойського і помічник нардепа від СН Павло Куфтирьов, депутат і колишній сценарист “Кварталу 95” Олександр Кабанов, менеджер “Метінвесту” Віталій Кисіль, перший заступник голови Офісу президента і екс-продюсер “Кварталу 95” Сергій Трофимов, депутат Ігор Негулевський. Також знімальна група зафіксувала ще близько 10 людей, ідентифікувати яких не вдалося.

При цьому в самому ресторані на спробу журналіста замовити столик відповіли, що не працюють.

Депутат Яценко на питання, що він робив в ресторані “Велюр”, відповів, що не був там. Депутат Кабанов теж спочатку сказав, що не був у ресторані, але після уточнюючих питань зізнався: “Я ж у Колі був. Це Тищенко. Це ж його ресторан”.

Сам Тищенко заперечує, що він власник ресторану “Велюр”. На питання журналіста, що там робили народні депутати, Тищенко сказав: “Це питання не до мене”.

“Але ви ж власник”, – уточнив журналіст.

“Здрастє”, – відповів йому депутат і пішов.