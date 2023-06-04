4 червня у Сінгапурі зустрілися глава Міноборони України Олексій Резніков та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Зустріч відбулася у межах безпекового форуму.

Джерело: Жозеп Боррель у Twitter.

Сьогодні останній день масштабного безпекового форуму “Діалог Шангрі-Ла”. Під час нього зустрілися український та європейський представники.

Голова дипломатії ЄС підкреслив, що блок продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

“Де б ми не зустрічалися у світі, зв’язок між ЄС та Україною непорушний. Разом з Олексієм Резніковим та колегами з ЄС ми наголосили на необхідності глобальної солідарності та підтримки України. Тому що на кону спільні принципи”, – йдеться в повідомленні.