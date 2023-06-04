Джерело: Reuters.

Подібні зустрічі уряд Сінгапуру проводить вже кілька років поспіль в межах форуму. Раніше про них не повідомлялося. Серед присутніх були представники розвідок США, Індії та Китаю, проте Росії не було.

Стосовно порядку денного інформації мало. Відомо, що порушувалося питання російсько-української війни та транснаціональної злочинності.

Одне з джерел видання заявило, що під час зустрічі тон був у ключі співпраці, а не конфронтаційний.

“Зустріч – важливий пункт в міжнародному непублічному порядку денному. Серед розвідувальних служб існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть вести діалог, навіть якщо з формальнішою та відкритішою дипломатією є труднощі – це дуже важливий чинник у часи напруженості. І захід у Сінгапурі сприяє цьому”, – сказав один зі співрозмовників видання.

Глава Міноборони Сінгапуру підтвердив, що учасники “Діалогу Шангрі-Ла”, зокрема представники розвідувальних служб, мають можливість зустрітися з колегами.