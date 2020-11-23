#Букви розповідають, хто отримав перемогу на виборах.
Станом на 20 годину 22 листопада середня явка на виборах міських голів становила 29,53%:
- Дніпро – 23,93%
- Нікополь – 24,20%
- Бердянськ – 39,23%
- Дрогобич – 30,21%
- Львів – 38,94%
- Миколаїв – 28,40%
- Полтава – 25,52%
- Рівне – 30,35%
- Слов’янськ – 32,40%
- Ужгород – 27,94%
- Черкаси – 26,02%
Львів
У Львові за крісло мера у другому турі змагалися нинішній очільник Андрій Садовий та кандидат від “Європейської Солідарності” Олег Синютка. У першому турі вони набрали 40,09% і 31,1% голосів відповідно.
Дрогобич, Львівська область
За попередніми підрахунками Тарас Кучма, чинний мер і самовисуванець набрав 50,57%, або 13 109 голосів. Його конкурент Андрій Веселий, самовисуванець – 48,38%, 12 542 голоси.
Дніпро
У другому турі змагалися кандидат від партії “Пропозиція” і чинний мер Борис Філатов та кандидат від партії “Громадська сила” Загід Краснов. У першому турі вони отримали 46,4% та 13,5% голосів відповідно.
Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.
Нікополь
У Нікополі у другий тур вийшли кандидати від партії “За майбутнє” Олександр Саюк та кандидат від “Слуги народу” Руслан Олійник.
Саюк у першому турі набрав 21,86% голосів, а Руслан Олійник – 17,85%.
Олександр Саюк, не дочекавшись офіційного оголошення результатів виборів, вже заявив про свою перемогу. За його словами, за нього проголосували 55%, а за його опонента – 41%.
Миколаїв
У Миколаєві за крісло міського очільника змагалися Олександр Сєнкевич від “Пропозиції” та Владислав Чайка від партії “Опозиційна платформа – За життя”. За даними екзитполів, в лідерах чинний мер Олександр Сєнкевич.
- Олександр Сєнкевич — 61,6%.
- Владислав Чайка — 38,4%.
Ужгород
В Ужгороді за крісло мера змагалися чинний голова Богдан Андріїв та кандидат від “Слуги народу” Віктор Щадей. У першому турі вони отримали 25,41% та 17,91% голосів відповідно.
За результатами паралельного підрахунку голосів виборців у другому турі виборів мера Ужгорода попереду чинний міський голова Богдан Андріїв. Він набирає понад 50% голосів, а Віктор Щадей – 47%.
Слов’янськ
У місті за крісло мера боролися кандидат від “Опозиційної платформи – За життя” Павло Придворов та кандидат від “Опозиційного блоку” Вадим Лях.
Попередньо перемогу отримав Вадим Лях – за нього проголосували 58,8% виборців.
Черкаси
На виборах у другому турі там змагаються чинний мер Анатолій Бондаренко, що йде від партії “За майбутнє”, та Віктор Євпак від “Голосу”.
За результатами опитування, Анатолій Бондаренко здобув 54,26%, а от його опонент – 45,75%.
Полтава
У Полтаві за крісло мера у другому турі змагалися колишній міський голова Олександр Мамай та кандидат від “Слуги народу” Сергій Іващенко.
Рівне
Згідно соцпоросу центру “Социс”, у другому турі виборів мера Рівного найбільшу підтримку отримав Віктор Шакірзян, підприємець, партія “Рівне разом” – 50,94%. Олександр Третяк – кандидат від “Європейської Солідарності” – 46,03%.
Бердянськ
В Бердянську у тругий тур виборів вийшли Валерій Баранов “За майбутнє” та Олександр Свидло “ОПЗЖ”. Пепередні дані результату другого туру опублікувало видання “Бердянск 24”: Валерій Баранов – 51,42%, 17 284 голоси; Олександр Свидло – 48,56%, 16321 голос.
За даними Національної поліції, розпочато 11 кримінальних проваджень та складено 10 адмінпротоколів щодо порушень виборчого процесу.
Найбільше порушень зареєстрували:
- Дніпропетровська область – 206 порушень,
- Львівська – 46,
- Полтавська – 41,
- Рівненська – 34,
- Миколаївська – 26,
- Донецька – 15,
- Запорізька – 14,
- Закарпатська – 12,
- Черкаська – 11,
- Кіровоградська – 2.
- Соціологи назвали результати політичних партій на виборах в обласні ради.