У неділю, 22 листопада, в семи містах і чотирьох районних центрах у другому турі обирали міських голів. Голосували у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному.

#Букви розповідають, хто отримав перемогу на виборах.

Станом на 20 годину 22 листопада середня явка на виборах міських голів становила 29,53%:

Дніпро – 23,93%

Нікополь – 24,20%

Бердянськ – 39,23%

Дрогобич – 30,21%

Львів – 38,94%

Миколаїв – 28,40%

Полтава – 25,52%

Рівне – 30,35%

Слов’янськ – 32,40%

Ужгород – 27,94%

Черкаси – 26,02%

Львів

У Львові за крісло мера у другому турі змагалися нинішній очільник Андрій Садовий та кандидат від “Європейської Солідарності” Олег Синютка. У першому турі вони набрали 40,09% і 31,1% голосів відповідно.

Дрогобич, Львівська область

За попередніми підрахунками Тарас Кучма, чинний мер і самовисуванець набрав 50,57%, або 13 109 голосів. Його конкурент Андрій Веселий, самовисуванець – 48,38%, 12 542 голоси.

Дніпро

У другому турі змагалися кандидат від партії “Пропозиція” і чинний мер Борис Філатов та кандидат від партії “Громадська сила” Загід Краснов. У першому турі вони отримали 46,4% та 13,5% голосів відповідно.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.

Нікополь

У Нікополі у другий тур вийшли кандидати від партії “За майбутнє” Олександр Саюк та кандидат від “Слуги народу” Руслан Олійник.

Саюк у першому турі набрав 21,86% голосів, а Руслан Олійник – 17,85%.

Олександр Саюк, не дочекавшись офіційного оголошення результатів виборів, вже заявив про свою перемогу. За його словами, за нього проголосували 55%, а за його опонента – 41%.

Миколаїв

У Миколаєві за крісло міського очільника змагалися Олександр Сєнкевич від “Пропозиції” та Владислав Чайка від партії “Опозиційна платформа – За життя”. За даними екзитполів, в лідерах чинний мер Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич — 61,6%.

Владислав Чайка — 38,4%.

Ужгород

В Ужгороді за крісло мера змагалися чинний голова Богдан Андріїв та кандидат від “Слуги народу” Віктор Щадей. У першому турі вони отримали 25,41% та 17,91% голосів відповідно.

За результатами паралельного підрахунку голосів виборців у другому турі виборів мера Ужгорода попереду чинний міський голова Богдан Андріїв. Він набирає понад 50% голосів, а Віктор Щадей – 47%.

Слов’янськ

У місті за крісло мера боролися кандидат від “Опозиційної платформи – За життя” Павло Придворов та кандидат від “Опозиційного блоку” Вадим Лях.

Попередньо перемогу отримав Вадим Лях – за нього проголосували 58,8% виборців.

Черкаси

На виборах у другому турі там змагаються чинний мер Анатолій Бондаренко, що йде від партії “За майбутнє”, та Віктор Євпак від “Голосу”.

За результатами опитування, Анатолій Бондаренко здобув 54,26%, а от його опонент – 45,75%.

Полтава

У Полтаві за крісло мера у другому турі змагалися колишній міський голова Олександр Мамай та кандидат від “Слуги народу” Сергій Іващенко.

Рівне

Згідно соцпоросу центру “Социс”, у другому турі виборів мера Рівного найбільшу підтримку отримав Віктор Шакірзян, підприємець, партія “Рівне разом” – 50,94%. Олександр Третяк – кандидат від “Європейської Солідарності” – 46,03%.

Бердянськ

В Бердянську у тругий тур виборів вийшли Валерій Баранов “За майбутнє” та Олександр Свидло “ОПЗЖ”. Пепередні дані результату другого туру опублікувало видання “Бердянск 24”: Валерій Баранов – 51,42%, 17 284 голоси; Олександр Свидло – 48,56%, 16321 голос.

За даними Національної поліції, розпочато 11 кримінальних проваджень та складено 10 адмінпротоколів щодо порушень виборчого процесу.

Найбільше порушень зареєстрували:

Дніпропетровська область – 206 порушень,

Львівська – 46,

Полтавська – 41,

Рівненська – 34,

Миколаївська – 26,

Донецька – 15,

Запорізька – 14,

Закарпатська – 12,

Черкаська – 11,

Кіровоградська – 2.