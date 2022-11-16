Росія запровадила санкції проти засновника та президента міжнародної групи компаній Meest Ростислава Кісіля та його дочки.

Про це він написав у своєму Facebook.

За словами президента компанії, його разом з донькою та “групою прекрасних людей” додали до санкційного списку РФ. Відтепер бізнесмену та іншим заборонений в’їзд до цієї країни.

Втім, його це не дуже засмутило. Як запевнив Ростислав Кісіль, на російські санкції “байдуже”. На думку підприємця, такі кроки демонструють ступінь відчаю росіян.

“Уявіть ступінь їх відчаю та страху, коли вони вводять обмеження проти звичайних волонтерів, журналістів, письменників, акторів, які просто люблять свою країну чи підтримують тих, хто потребує допомоги”, — сказав Кісіль.

Також він зазначив, що санкції означають, що “ми робимо правильну справу. І робитимемо — доки не переможемо”.