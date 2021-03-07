Росія і Білорусь анонсували два спільних військових навчання в березні. Одне — на території РФ, друге — в Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба російського міністерства оборони.

“Перше в 2021 році спільне російсько-білоруське тактичне навчання пройде в період з 9 по 20 березня на полігоні “Поливне” в Ульяновській області. Навчання буде присвячене миротворчої тематиці”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в навчаннях буде задіяно понад 400 військовослужбовців і близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки Збройних сил РФ, а від білоруської сторони – понад 80 військовослужбовців Сил спеціальних операцій.

Також паралельно в Білорусі з 15 по 27 березня на полігоні “Осиповичський” у Мінській області пройде друге спільне білорусько-російське тактичне навчання.

“Після проведення бойового злагодження, яке відбудеться протягом тижня після прибуття підрозділу ВДВ Росії в Мінську область, підрозділи російських і білоруських десантників відпрацюють спільні спеціальні дії посиленого парашутно-десантного батальйону в обороні і настанні вдень і вночі”, – повідомили в російському відомстві.

Від РФ в навчаннях візьмуть участь близько 90 військовослужбовців гвардійського Чорноморського десантно-штурмового полку Псковського гвардійського з’єднання ВДВ, від ССО збройних сил Республіки Білорусь більше 400 чоловік особового складу та близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.