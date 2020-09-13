Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
“Держприкордонслужба має достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну його охорону. Зокрема, посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів «ДОЗОРу» та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери «Safe Boat 27»”, – йдеться у повідомленні.
В ДПСУ відзначили, що заходи безпеки проводяться, щоб запобігти правопорушенням і не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетину кордону групами осіб.
“Крім того, проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт”, – повідомили у відомстві.
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