Державна прикордонна служба України проводить посилені заходи безпеки на кордоні з Білоруссю перед навчаннями "Слов'янське братство".

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

“Держприкордонслужба має достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну його охорону. Зокрема, посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів «ДОЗОРу» та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери «Safe Boat 27»”, – йдеться у повідомленні.

В ДПСУ відзначили, що заходи безпеки проводяться, щоб запобігти правопорушенням і не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетину кордону групами осіб.

“Крім того, проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт”, – повідомили у відомстві.