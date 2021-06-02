Сьогодні, 2 червня, Білорусь отримала другий транш державного кредиту від Росії в розмірі 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті міністерства фінансів Білорусі.

Про транш президент Росії Володимир Путін і невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися під час неформальних переговорів у Сочі 29 травня.

Крім того, під час зустрічі Путін запропонував Лукашенку скупатися у Чорному морі, на що той погодився.

Перед переговорами Путін також сказав про те, що зараз, ймовірно, визначає російську позицію щодо Білорусі та її “президента”.

“Ми з вами займаємося питаннями будівництва Союзної держави, ми робимо це, як і домовлялися, зважаючи на те, щоб забезпечити інтереси як Білорусі, так і Росії. Рухаємося в цьому напрямі впевнено… Питання тільки в тому, щоб робити все послідовно, не поспішати, не забігати вперед, а діяти поетапно”, – сказав Путін Лукашенку.

У грудні 2020 року прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про надання Білорусі міждержавного кредиту обсягом мільярд доларів. 30 грудня Білорусь отримала кошти першого траншу.