Про це повідомляється на сайті міністерства фінансів Білорусі.
Про транш президент Росії Володимир Путін і невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися під час неформальних переговорів у Сочі 29 травня.
Крім того, під час зустрічі Путін запропонував Лукашенку скупатися у Чорному морі, на що той погодився.
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Перед переговорами Путін також сказав про те, що зараз, ймовірно, визначає російську позицію щодо Білорусі та її “президента”.
“Ми з вами займаємося питаннями будівництва Союзної держави, ми робимо це, як і домовлялися, зважаючи на те, щоб забезпечити інтереси як Білорусі, так і Росії. Рухаємося в цьому напрямі впевнено… Питання тільки в тому, щоб робити все послідовно, не поспішати, не забігати вперед, а діяти поетапно”, – сказав Путін Лукашенку.
У грудні 2020 року прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про надання Білорусі міждержавного кредиту обсягом мільярд доларів. 30 грудня Білорусь отримала кошти першого траншу.
- У вересні 2020 року президент Росії Володимир Путін пообіцяв Олександру Лукашенку виділити Білорусі державний кредит в розмірі 1,5 млрд доларів.