За даними ЗМІ, незадовго до початку засідання щодо виключення Росії з Ради ООН з прав людини дипломати отримали повідомлення з погрозами про "наслідки" цього голосування.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У листі, який отримали дипломати Організації Об’єднаних Націй, мовилось, що не тільки підтримка виключення РФ з Ради ООН з прав людини, а й “рівновіддалена позиція у голосуванні” (тобто утримання чи неучасть у голосуванні) буде розглядатись Росією як “недружній жест”.

Проте навіть такі “попередження” від Росії не вплинули на хід голосування, і Генасамблея ООН 93 голосами підтримала виключення РФ. Водночас утримались від голосування 58 країн, а ще 24 проголосували проти.