Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У листі, який отримали дипломати Організації Об’єднаних Націй, мовилось, що не тільки підтримка виключення РФ з Ради ООН з прав людини, а й “рівновіддалена позиція у голосуванні” (тобто утримання чи неучасть у голосуванні) буде розглядатись Росією як “недружній жест”.
Проте навіть такі “попередження” від Росії не вплинули на хід голосування, і Генасамблея ООН 93 голосами підтримала виключення РФ. Водночас утримались від голосування 58 країн, а ще 24 проголосували проти.
- Нагадаємо, після того, як Генасамблея ООН проголосувала за відсторонення РФ з Ради з прав людини, у Москві заявили, що “самостійно” вийшли з цього органу.