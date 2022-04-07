Генеральна Асамблея ООН 7 квітня відсторонила РФ від Ради ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення та зловживання прав людини в Україні. Своєю чергою, це Москва оголосила про свій вихід з органу.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Про рішення оголосив заступник постпреда РФ в ООН Геннадій Кузьмін.

7 квітня Генасамблея призупинила членство РФ в Раді ООН з прав людини. Наразі це є максимальним рівнем покарання, оскільки повністю виключити державу неможливо. Водночас РФ позбавили усіх процедурних прав, котрі мають члени Ради.

Та РФ вирішила оголосити, що її вихід є добровільним та самостійним.

Після ухвалення рішення Генасамблеєю, Кузьмін зробив заяву про вихід з організації. За його словами, “стандарти захисту прав людини в РФ надто високі, щоби вона могла брати участь у роботі Рада ООН з прав людини”.

Натомість представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував російську заяву.