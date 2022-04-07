Про це пише інформаційне агентство Reuters.
Про рішення оголосив заступник постпреда РФ в ООН Геннадій Кузьмін.
7 квітня Генасамблея призупинила членство РФ в Раді ООН з прав людини. Наразі це є максимальним рівнем покарання, оскільки повністю виключити державу неможливо. Водночас РФ позбавили усіх процедурних прав, котрі мають члени Ради.
Та РФ вирішила оголосити, що її вихід є добровільним та самостійним.
Після ухвалення рішення Генасамблеєю, Кузьмін зробив заяву про вихід з організації. За його словами, “стандарти захисту прав людини в РФ надто високі, щоби вона могла брати участь у роботі Рада ООН з прав людини”.
Натомість представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував російську заяву.
“Ти не можеш піти у відставку після того, як тебе вигнали”, – зазначив Кислиця.
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