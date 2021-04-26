Російська Федерація оголосила ще одного співробітника посольства України персоною нон ґрата. Цього разу — у Москві.

Про це повідомило міністерство закордонних справ РФ.

Дипломат має залишити країну до 1 травня.

“У зв’язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня цього року оголосила “persona non grata” співробітника посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, “persona non grata” оголошений співробітник посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня цього року”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, у МЗС РФ заявили, що нібито попередили Україну щодо вжиття додаткових заходів “у разі продовження ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв”.

“Українська сторона попереджена, що у разі продовження ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв в Україні на основі взаємності будуть робитися додаткові заходи щодо персоналу українського посольства, генеральних консульств і консульств в Росії”, — йдеться у заяві.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі #Буквам сказав, що висилка українського дипломата лише підтверджує обраний Росією курс на подальше загострення з Україною. Він повідомив, що найближчим часом українська сторона оголосить про дзеркальні дії щодо РФ.

“Чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії. Оголошення дипломата посольства України в Москві “persona non grata” позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України”, – каже Ніколенко.

Як відомо, 16 квітня у Санкт-Петербурзі ФСБ РФ затримала українського консула при нібито “отриманні інформації закритого характеру” під час зустрічі з громадянином Росії. Через кілька годин дипломата відпустили.

В МЗС України наголосили, що це чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії.

Як розповів заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, росіяни “зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка”, коли затримували його у Санкт-Петербурзі.

“Вчора ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства”, — зазначив Єнін.

У МЗС Росії заявили, що не бажають, щоб затриманий український консул Олександр Сосонюк перебував на території країни та “рекомендували” йому залишити РФ протягом 72 годин (починаючи з 19 квітня).