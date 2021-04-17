Старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України у найближчі дні у відповідь на аналогічні дії Москви щодо українського консула Олександра Сосонюка..

Про це повідомив у коментарі #Буквам речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

В МЗС висловили рішучий протест проти затримання та висилки українського консула з Росії.

“На тлі ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації та масованої антиукраїнської пропаганди російська сторона продовжує провокації проти співробітників дипломатичних установ України в Росії. Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня (включно, – ред.). Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення”, – наголошується в заяві.

У МЗС уточнили, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські відносини від 1963 року та “вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною”.

“У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня”, – наголошується в заяві.

Як відомо, напередодні у Санкт-Петербурзі ФСБ РФ затримала українського консула при нібито “отриманні інформації закритого характеру” під час зустрічі з громадянином Росії. Через кілька годин дипломата відпустили.

В МЗС України наголосили, що це чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії.

Як розповів заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, росіяни “зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка”, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.

“Вчора ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства”, — зазначив Єнін.