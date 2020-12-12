Про це повідомила пресслужба російського кабміну.

Загалом у перелік ввійшли 849 людей.

До оновленого списку потрапили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, а також голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

До переліку також увійшли депутати з фракції “Слуга народу” Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура та Гео Лерос.