Про це повідомила пресслужба російського кабміну.
Загалом у перелік ввійшли 849 людей.
До оновленого списку потрапили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, а також голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.
До переліку також увійшли депутати з фракції “Слуга народу” Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура та Гео Лерос.
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